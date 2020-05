Die Muslime in der Region feiern am Sonntag das Ende des "heiligen Monats", eines diesmal ungewöhnlichen Ramadan - mit geschlossenen Moscheen, Beten mit Abstand und ohne das gemeinsame Fastenbrechen.

Koran-Verse als Videobotschaft: Der Imam der bosnischen Moschee in Ulm-Söflingen schickt sie jeden Tag online an die Gläubigen. Die mit roten Orientteppichen ausgelegte Moschee bleibt leer, geschlossen, um Andrang gerade im Ramadan zu vermeiden, erklärt Imam Samir Haskic. Er ist dennoch stolz auf die Muslime. Sie hätten genauso wie zuvor Christen und Juden bei ihren Feiertagen ein Großmaß an bürgerlicher Verantwortung gezeigt.

Der Imam der bosnischen Moschee in Ulm-Söflingen, Samir Haskic, vor leeren Gebetsteppichen. Diese Moschee bleibt geschlossen, um einen Andrang im Ramadan in Corona-Zeiten zu vermeiden. SWR Anita Schlesak

Gebetsteppiche von daheim mitgebracht

Ohne gemeinsame Gebete oder nur unter strengen Auflagen hat auch die arabische Moschee in Ulm den Ramadan verbracht. Die Ulmer Muslime aus Nordafrika, Syrien oder dem Irak mussten ihre Gebetsteppiche selbst mitbringen. Rituelle Waschungen und das gemeinsame Fastenbrechen gegen 21 Uhr waren tabu.

Rückzug in die Familie

Viele Muslime und Musliminnen hatten sich im Ramadan ganz auf ihre Kleinfamilie zurückgezogen. Auf Besuche bei Oma und Opa wurde verzichtet, schildern zwei Ulmerinnen mit türkischen Wurzeln. Weil das gemeinsame Fastenbrechen am Abend nicht stattfand, fehlte ein wichtiger Teil des Ramadan, so ihre Meinung. Der Fastenmonat in Corona-Zeiten habe aber auch die Familie als kleine Glaubensgemeinschaft neu gestärkt, meinen Mustafa Zakomak und Benjamin Ückan vom Moscheeverein der Bosniaken in Ulm.

Wie Weihnachten ohne Baum und Geschenke

Dennoch leidet die Gemeinschaft. Freude und das Gefühl der Zusammengehörigkeit wollten in diesem Ramadan nicht so recht aufkommen, beklagt die Ulmer Stadträtin der Grünen Banu Cengiz Öner. Für sie wird das "Zuckerfest" zum Abschluss des Ramadan ein bisschen so sein wie Weihnachten ohne Christbaum und Geschenke.