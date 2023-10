In einem Haus in Gundelfingen (Kreis Dillingen) sind am Samstag mutmaßlich gefährliche Substanzen entdeckt worden. Anwohner im Umkreis von mehreren hundert Metern mussten ihre Wohnungen verlassen.

In Gundelfingen sind am Samstagabend mehrere Wohnhäuser sicherheitshalber geräumt worden - etwa 1.000 Anwohnerinnen und Anwohner waren betroffen. In einem Haus waren laut Polizei unterschiedliche unbekannte Substanzen entdeckt worden, durch die nach erster Einschätzung womöglich eine Gefahr ausgehen konnte. Experten des Bayerischen Landeskriminalamtes rückten an.

Akute Gefahr durch Substanzen schnell ausgeschlossen

Die Fachleute untersuchten die Substanzen vor Ort. Nach zwei Stunden konnte Entwarnung gegeben werden: Eine akute Gefahr habe es nicht gegeben, so die Polizei. Die Sperrung des Bereichs wurde gegen 20 Uhr beendet. Die Stoffe wurden sichergestellt und sollen nun weiter untersucht werden.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei gehören die Substanzen dem Bewohner des Hauses. Er war zum Zeitpunktes des Fundes nicht vor Ort. Es werden nun geprüft, ob sich der Mann durch den Kauf oder den Besitz der Stoffe strafbar gemacht hat. Eine Zeugin hatte den Fund der Polizei gemeldet.

100 Anwohner kamen in Turnhallen in Gundelfingen unter

Etwa 100 Anwohnerinnen und Anwohner nahmen das Angebot an, vorübergehend in Turnhallen in Gundelfingen unterzukommen. Die anderen waren laut Polizei vermutlich bei Verwandten und Bekannten. Etwa 200 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungdiensten und Experten des Landeskriminalamtes waren vor Ort.