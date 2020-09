Der in die Schlagzeilen geratene "Radweg ins Nichts" vom bayerischen Bachhagel ins württembergische Dischingen ist bald Geschichte. Der Gemeinderat hat am Montag grünes Licht für die Vollendung gegeben.

Abrupt beendet! Ein Radweg in Bachhagel im Landkreis Dillingen BR, Judith Zacher

Bislang endete der Radweg an der Landesgrenze von Bayern und Baden-Württemberg auf freiem Feld an einer Absperrung. Doch bereits am 21. September soll mit dem Bau der noch fehlenden zwei Kilometer begonnen werden. Das sagte der Bürgermeister von Dischingen im Kreis Heidenheim, Alfons Jakl (CDU), am Montagabend nach der Sitzung des Gemeinderates. Dieser hatte zuvor die Bauarbeiten vergeben. Im Frühjahr soll der Radweg an der Landesstraße in den Dischinger Ortsteil Ballmertshofen fertig sein.



BM Jakl: "Radweg ins Nichts" erledigt

Der Dischinger Bürgermeister sagte weiter, das Thema "Radweg ins Nichts" sei nun erledigt. Der Radweg sei eine wichtige Verbindung ins Brenztal sowie zum Donau-Radweg und Härtsfeld-Radweg.

Radweg endet bislang an Landesgrenze

Der bisher nicht vorhandene Radweg hatte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt: Beim Bau der Ortsumfahrung von Bachhagel vor drei Jahren war parallel zur Straße ein Radweg auf bayerischer Seite gebaut worden. Auf baden-württembergischer Seite tat sich aber nichts. Deshalb endet der Weg bislang exakt an der Grenze zu Baden-Württemberg. Radfahrer sind gezwungen, auf die viel befahrene Landesstraße zu wechseln.

Dischingen streckt Geld für Bau des Radwegs vor

Für den Bau auf baden-württembergischer Seite ist eigentlich das Land zuständig. Das Regierungspräsidium in Stuttgart stellte aber weder die Mittel noch das Personal zur Verfügung. Nun übernimmt die Gemeinde Dischingen den Bau des Radwegs selbst, geht in Vorkasse und darf sich danach das Geld von der Landesregierung zurückholen. Das regelt eine Vereinbarung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart.