Rad-Wanderbusse und -bahnen fahren wieder

Im Alb-Donau-Kreis fahren an Sonn- und Feiertagen ab sofort wieder die Rad-Wanderbusse und -bahnen. Laut Landratsamt gilt das Angebot bis Mitte Oktober. Die Busse und Bahnen fahren unter anderem auch ins Große Lautertal, ins Biosphärengebiet nach Münsingen und auf die Laichinger Alb im Alb-Donau-Kreis. Bei allen Freizeitlinien können Fahrräder kostenlos mitgenommen werden, entweder in Anhängern oder im Zug. Auch der historische Schienenbus von Schelklingen durch das Schmiechtal ist wieder unterwegs. Der Rad-Wanderbus Schwäbische Alb kommt aus dem Kreis Esslingen, fährt unter anderem nach Westerheim und wieder zurück. Die Fahrten lassen sich jeweils gut mit Wandertouren am Zielort verbinden.