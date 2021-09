Umweltaktivisten wollen mit einer Fahrradtour durch Süddeutschland für eine schnellere Mobilitätswende demonstrieren. Die Tour macht nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs am Donnerstag auch Station in Ulm. Ziel der Demo ist am kommenden Samstag München, wo in diesem Jahr erstmals die Internationale Automobilmesse (IAA) stattfindet.