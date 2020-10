per Mail teilen

Bei einem Radunfall in Lauingen im bayerischen Landkreis Dillingen sind am Sonntag zwei Männer schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach wollte ein 58-jähriger Radler einen nachfolgenden E-Bike-Fahrer überholen lassen. Weil der Radfahrer dabei auf die linke Seite des Radweges wechselte, kam es zum Zusammenstoß. Beide Männer wurden ins Krankenhaus Dillingen gebracht.