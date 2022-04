per Mail teilen

Eine Radfahrerin ist am Mittwochnachmittag bei Steinheim am Albuch bei einem Unfall ums Leben gekommen. Sie war laut Polizei auf der B466 mit einem Auto zusammengestoßen.

Nach dem tödlichen Unfall auf der B466 bei Steinheim (Kreis Heidenheim) war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. onw-images

Die 81-Jährige fuhr laut Mitteilung mit ihrem Elektrofahrrrad von Gerstetten-Heuchstetten in Richtung Steinheim im Kreis Heidenheim. Zunächst war sie auf der Kreisstraße unterwegs und bog dann nach rechts in die B466 ein. Dort geriet die Seniorin mit ihrem E-Bike auf die Gegenspur.

Tödlicher Unfall bei Steinheim: Fuhr die E-Bikerin zu schnell?

Ein Auto erfasste die E-Bikerin. Die 81-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. In den weiteren Ermittlungen zum Unfall soll es laut Polizei auch darum gehen, ob die Radlerin beim Abbiegen möglicherweise zu schnell war.