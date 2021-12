per Mail teilen

Ein 94-jähriger Radfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte der Mann eine Straße mit seinem Fahrrad überqueren. Zeugen berichteten, dass er sich nicht umgeschaut habe. Er prallte in die Seite eines Autos und stürzte, dabei verletzte er sich schwer. Er trug keinen Helm.