In Ulm ist ein Radfahrer bei einem Unfall am Dienstagabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 65-Jährige in der Römerstraße die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und war auf die Fahrbahn gestürzt. Bei der Unfallaufnahme roch der 65-Jährige nach Alkohol. Eine Blutprobe soll klären, ob der Mann noch fahrtüchtig war.