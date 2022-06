per Mail teilen

Das russische Unternehmen R-Pharm will in Illertissen im Landkreis Neu-Ulm noch im Herbst mit der Produktion des Corona-Impfstoffs Sputnik V beginnen. Das Genehmigungsverfahren für die neuen Produktionsanlagen laufe und beim Landratsamt seien bislang keine Einwendungen gegen das Projekt eingegangen, schreibt die "Illertisser Zeitung" am Donnerstag. Wie berichtet, hatte der Freistaat Bayern vorsorglich bereits 2,5 Millionen Dosen Impfstoff bei dem Unternehmen bestellt.