Wann gibt es mehr Impfstoff gegen das Coronavirus? Möglicherweise stellt die Firma R-Pharm in Illertissen (Kreis Neu-Ulm) bald ein Vakzin her. Doch es gibt viele Unklarheiten.

Wann kann das Unternehmen mit der Produktion anfangen?

Es wird vermutlich noch länger dauern als viele glauben. R-Pharm hat noch keinen Antrag auf Erlaubnis für die Herstellung von Impfstoff in Illertissen eingereicht. Das bestätigte am Donnerstagvormittag die Regierung von Oberbayern, die das genehmigen muss. Zuletzt war in der Presse zu lesen, dass im Juni oder Juli bereits Impfstoff produziert wird. Diese Erwartung ist aber nach SWR-Informationen viel zu optimistisch. Im Sommer dürfte in Illertissen frühestens der Testlauf für die Impfstoffherstellung beginnen, damit ist man aber von der richtigen Produktion noch weit entfernt. In der zweiten Jahreshälfte, heißt es bei R-Pharm, soll Impfstoff produziert werden. Das könnte dann auch erst kurz vor Weihnachten sein.

Warum dauert das so lange?

Da gibt es verschiedene Gründe. Einerseits weil R-Pharm in Illertissen die komplette Anlage für die Impfstoffherstellung erst noch bauen muss, aktuell steht dort nur das Gebäude dafür. Für den Testlauf der Impfstoffherstellung hat R-Pharm bereits die Genehmigung. Für die Produktion im großen Stil aber eben noch nicht. Letztlich ist auch noch gar nicht sicher, welcher Impfstoff in Illertissen überhaupt produziert werden wird. Im Moment laufen die Vorbereitungen, um entweder Astrazeneca oder Sputnik V herzustellen. Das Unternehmen fährt hier derzeit noch zweigleisig, weil es um Impfstoffe immer wieder Diskussionen gegeben hat. Deswegen will sich R-Pharm im Moment noch nicht endgültig festlegen.

Das ist R-Pharm In Illertissen hat R-Pharm nach eigenen Angaben rund 350 Mitarbeiter. Der Firmenstandort hat dort eine lange Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. In den 1930er Jahren wurde begonnen, in Illertissen aus Bienengift ein Arzneimittel gegen Rheuma herzustellen. In den 1970er Jahren wurde der Standort von der amerikanischen Pharmafirma "Pfizer" übernommen. Seit 2014 hat eine Tochter des russischen Pharmaunternehmens "R-Pharm" ihren Sitz in Illertissen und firmiert dort unter dem Namen "R-Pharm Germany GmbH".

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat aber letzte Woche angekündigt, den Impfstoff Sputnik aus Illertissen bestellt zu haben?

Da war offenbar eine gehörige Portion Optimismus und auch Pressearbeit im Spiel. Vielleicht auch, um im Machtkampf mit Armin Laschet (CDU) im Rennen um die Unions-Kanzlerkandidatur zu punkten. In dem Vertrag zur Impfstofflieferung an Bayern ist nicht festgehalten, dass der Impfstoff auch wirklich aus Illertissen kommt. Er muss über Illertissen zugelassen sein. Wo er hergestellt wird, ist nicht festgelegt. Ohnehin fehlt noch die EU-Zulassung für Sputnik V.

Hoffnungen nicht allzu groß

Also insgesamt lässt sich sagen, dass die Hoffnungen, die auf einer Impfstofflieferung aus Illertissen liegen, nicht zu groß sein sollten. Das wird ein Mosaikstein in der großen nationalen und internationalen Impfstoffproduktion, mehr nicht. Und im Moment ist noch äußerst unsicher, wann genau erste Impfdosen im Kreis Neu-Ulm abgefüllt werden können.

