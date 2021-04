Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) setzt künftig auch auf den russischen Impfstoff Sputnik V, der bei R-Pharm in Illertissen im Kreis Neu-Ulm produziert werden soll.

Noch diesen Mittwoch will der Freistaat offenbar einen Vorvertrag über die Lieferung von zweieinhalb Millionen Impfdosen aus Schwaben schließen. "Sollte Sputnik zugelassen werden in Europa, dann wird der Freistaat Bayern über diese Firma zusätzliche Impfdosen - ich glaube, es sind 2,5 Millionen Impfdosen - wohl im Juli erhalten, um die Impf-Zusatzkapazitäten in Bayern zu erhöhen", sagte Söder in München.

Die bayerische Landesregierung habe mit der beauftragten Institution der russischen Regierung für den Vertrieb des Impfstoffs eine Absichtserklärung abgeschlossen, sagte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). "Das wird erst im Verlauf des Jahres der Fall sein." In der Absichtserklärung sei definiert, dass der Impfstoff auch importiert werden könne. "Voraussetzung ist natürlich, dass er zugelassen ist", ergänzte Holetschek. Bei Sputnik handele es sich um einen "hochwirksamen" Impfstoff. "Ich wünsche mir, dass wir den Impfstoff sehr schnell zur Verfügung haben", sagte der Landesgesundheitsminister.

Noch keine EMA-Zulassung für Sputnik V

Der russische Impfstoff hat noch keine Zulassung durch die europäische Arzneimittelagentur EMA erhalten. Der Pharmabetrieb R-Pharm in Illertissen würde das Vakzin dann im Auftrag der Sputnik-Entwickler produzieren. Ende März hatte der Betrieb bekannt gegeben ab Sommer Impfstoff produzieren zu wollen. Kurz darauf hatte es aber einen Baustopp in Illertissen gegeben. Offenbar hatte R-Pharm keine Genehmigung für den Bau der Anlage. Das Landratsamt Neu-Ulm hat jedoch vor wenigen Tagen dem Unternehmen eine Teilgenehmigung erteilt.