Querdenker blockieren Impfbus an Schulen

In Schwäbisch Gmünd haben am Mittwochvormittag Angehörige der so genannten Querdenkerszene den Bus des mobilen Corona-Impfteams des Ostalbkreises blockiert. Die Polizei bestätigte dem SWR zwei Einsätze. Rund zehn Angehörige der Querdenkerszene hätten sich zunächst an einem Schulzentrum im Stadtteil Bettringen versammelt, später dann vor einem Gymnasium in Schwäbisch Gmünd. In beiden Fällen sei die Polizei gerufen worden. Die Demonstrationen seien nicht angemeldet gewesen. Nach einer kurzen Ansprache der Beamten hätten die Querdenker ihre Blockade aufgegeben. Der Landrat des Ostalbkreises Bläse (CDU) sprach in der "Remszeitung" von einem "echten Skandal". Die Proteste richteten sich offenbar gegen das Impfangebot an Schulen.