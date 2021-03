per Mail teilen

Für Haushaltsangehörige einer Kontaktperson besteht auch im Fall einer Virusvariante keine Quarantänepflicht mehr. Das teilten die Landratsämter in Ulm, Heidenheim, Aalen und Biberach mit. Bislang mussten beispielsweise auch Familienangehörige von Kontaktpersonen eines positiv getesteten Menschen 14 Tage in Quarantäne. Diese Regelung wurde am Mittwoch vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim mit sofortiger Wirkung außer Vollzug zu gesetzt. Im Kreis Heidenheim sind laut Mitteilung die Betroffenen umgehend informiert und die Quarantäne aufgehoben worden. Das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises hat nach eigener Auskunft die zuständigen Städte und Gemeinden gebeten, die betroffenen haushaltsangehörigen Personen einer Kontaktperson eines mit einer Virusvariante Infizierten aus der Quarantäne zu entlassen.