Corona-Test positiv - das sind die Regeln

Die Corona-Inzidenz steigt stetig: Im Stadtgebiet Ulm beispielsweise liegt sie bei über 400, im Kreis Heidenheim schon weit über 500. Doch was tun, wenn der Selbsttest positiv ist?

Bis zum Frühsommer 2021 waren die Gesundheitsämter für das weitere Vorgehen zuständig. Doch in der vierten Welle müssen die Bürgerinnen und Bürger bei einem positiven Coronatest oder einer roten Meldung in der Warnapp mehr Verantwortung übernehmen und zunächst selbst aktiv werden. Doch was tun, wenn der Test positiv ist. Informationen von Experten aus Ulm und Heidenheim, vom Sozialministerium in Stuttgart und dem Bundesgesundheitsministerium.

Zeigt der Test zu Hause zwei Striche an, muss man das positive Ergebnis so schnell wie möglich durch einen PCR-Test bestätigen oder widerlegen lassen, so der Ulmer Hausarzt Norbert Fischer. Die Selbsttests können laut dem Sozialministerium in Stuttgart falsch positiv sein. Außerdem wird geraten, sich selbst in Quarantäne zu begeben und Abstand zu Mitbewohnern wie zum Beispiel Familienmitgliedern zu halten. Eine Pflicht ist das zu dem Zeitpunkt nicht.

So funktioniert der PCR-Test Beim PCR-Test sucht man in den Nasen- und Rachenabstrichen nach Erbgut des Sars-Coronavirus. Beim PCR-Test geht es darum, im entnommenen Abstrich Viren-Gene nachweisen. Im Labor wird dafür zunächst das Erbgut des Virus mit einer sogenannten PCR, einer Polymerase-Ketten-Reaktion, vermehrt. Das geht natürlich nur, wenn das Virus auch in der Probe vorhanden ist – schlägt der Test also an, ist der Patient oder die Patientin infiziert. Mit der PCR-Methode kann man geringere Virusmengen im Rachenabstrich nachweisen als mit dem Antigentest. Die Anzahl der Neuinfektionen, die täglich an die Gesundheitsämter gemeldet und dann über das Robert Koch-Institut offiziell erfasst werden, ist in der Regel auf der Basis von PCR-Tests.

Meldet die Corona-Warnapp ein erhöhtes Risiko, empfiehlt das Bundesgesundheitsministerium, sich selbst zu isolieren. Es sollte Rücksprache mit dem Hausarzt oder der Hotline des ärztlichen Bereitschaftsdienstes gehalten werden. Die rote Warnung auf der App berechtigt zudem zehn Tage lang zu einem kostenlosen PCR-Test.

Bei einem positiven Antigen-Schnelltest, wenn also der Test in einem verifizierten Testzentrum gemacht wurde, besteht die Pflicht zur Quarantäne, die durch den PCR-Test verkürzt werden kann, so Norbert Fischer. Wie auch bei einem positiven Selbsttest ist der PCR-Test kostenfrei. Eine Pflicht zum PCR-Test besteht in diesem Falle aber nicht.

Wer Corona-Symptome hat, sollte seinen Hausarzt anrufen, so der Ulmer Ärztesprecher Fischer. In den Arztpraxen gibt es entweder gesonderte Sprechstunden für infektiöse Patientinnen und Patienten oder es wird an eine Corona-Schwerpunktpraxis verwiesen. Es ist auch möglich, über den ärztlichen Bereitschaftsdienst 116117 Informationen zu bekommen, wie im Falle von Symptomen weiter gehandelt werden sollte.

Welche Symptome löst das Coronavirus aus? Eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus kann zu Krankheitszeichen wie Fieber und Husten führen. Auch über den Verlust des Geruchs- und Geschmacksinns, Schnupfen, Kurzatmigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Halsschmerzen und Kopfschmerzen wurde berichtet. Einige Betroffene leiden an Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg hat eine Karte eingerichtet, auf der die Teststellen in den jeweiligen Städten und Landkreisen zu finden sind. Ansonsten können Betroffenen auch unter der Telefonnummer 116117 anrufen. Die Landesapothekerkammer hat ebenfalls die Aptheken aufgelistet, die PCR-Tests durchführen.

Das private Schnelltestzentrum in der Ulmer Innenstadt hat wieder deutlich mehr zu tun - und will auch bei der Aufklärung helfen. SWR Hannah Schulze

Die Zahl der Tests nehmen insgesamt zu. Das berichten Hausarzt Fischer wie auch der Betreiber eines privaten Ulmer Testszentrums, Mario Schneider. Kostenlose PCR-Tests seien in dem privaten Testzentrum allerdings nicht möglich, das könne mit der Krankenkasse nicht abgerechnet werden, so Schneider.

"Zu uns kommen Menschen, die Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test hätten. Das können wir nicht machen, dürfen wir nicht machen."

Bei positiven Selbsttests werden Betroffene gebeten, in freiwilliger häuslicher Quarantäne zu bleiben, auf Abstand und Hygieneregeln zu achten und auch auf Fahrten mit Bussen und Bahnen zu verzichten. Ist der Antigentest aus dem Testzentrum positiv, gilt bis zur Überprüfung durch einen PCR-Test die Pflicht zur Quarantäne. Ist der PCR-Test positiv, gilt ebenfalls die Pflicht zur Quarantäne.

Die Wohnung darf nur für Notfälle verlassen werden, das gilt auch für Infizierte, die schon geimpft sind. Der Kontakt zu weiteren Personen im Haushalt soll vermieden werden. Für die Haushaltsangehörigen gilt ebenfalls eine Quarantänepflicht. Es sei denn, sie sind genesen oder geimpft.

Teststellen in der Region und Informationen Die Stadt Ulm gibt hier eine Überblick über die Corona-Teststellen und gleich auch einige Tipps, was bei einem positiven Test wichtig wird.

eine Überblick über die Corona-Teststellen und gleich auch einige Tipps, was bei einem positiven Test wichtig wird. Der Ostalbkreis hat auf seiner Internetseite die Teststellen in allen Kommunen des Kreises aufgelistet.

die Teststellen in allen Kommunen des Kreises aufgelistet. Das Gesundheitsamt des Kreises Heidenheim hat ein Callcenter für Fragen bei positiven Corona-Tests eingerichtet. Es ist unter 07321 321-7777 erreichbar. Von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 14 Uhr.

erreichbar. Von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 14 Uhr. Das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises hat eine interaktive Karte mit den Testzentren erstellt. Die Karte zeigt auch die Ulmer Teststellen an. Darüber hinaus informiert das Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg auf seiner Seite über aktuelle Corona-Regeln. Das Bundesgesundheitsministerium hat seine Informationen unter "Zusammen gegen Corona" zusammengefasst.

Die Regeln gelten 14 Tage ab dem positiven Testergebnis oder vom Beginn der Symptome an. Geimpfte Infizierte können sich frühestens nach fünf Tagen mit einem PCR-Test aus der Quarantäne freitesten. Es dürfen keine Symptome aufgetreten sein. Die Kosten für diesen Test werden allerdings nicht übernommen.

Haushaltsangehörige müssen zunächst zehn Tage in Quarantäne. Vorzeitig kann sie nach fünf Tagen mittels PCR-Test beendet werden. Es gilt auch ein Schnelltest, wenn die betroffene Person regelmäßig beispielsweise an der Schule getestet wird. Ist das nicht der Fall, gilt ein Schnelltest erst ab dem siebten Tag.

Die Gesundheitsämter kümmern sich beim Infektionsgeschehen nur noch um besonders verletzliche Gruppen, wie beispielsweise die Bewohner von Seniorenheimen. Infizierte müssen also ihre Kontakte selbst über die Infektion informieren. Für die gibt es jedoch keine weiteren Pflichten. Die Ortspolizeibehörden sind für die Kontrolle der Einhaltung der Quarantäne der Betroffenen zuständig. Dort ist auch der Nachweis der Quarantäne für den Arbeitgeber zu bekommen.

"Man sollte sich selbst isolieren und warten, bis vier Tage vergangen sind. Und dann mit oder ohne Symptome einen Schnell- oder gar einen PCR-Test machen, um einen höhere Sicherheit zu haben."

Der UImer Allgemeinmediziner Norbert Fischer rät allerdings auch Kontaktpersonen dazu, vorsichtig zu sein. Man gehe derzeit von einer Inkubationszeit von vier Tagen aus, er habe aber auch schon Patienten erlebt, die noch länger nach dem Kontakt mit einem Infizierten selbst positiv getestet wurden.

Mitarbeiter des Heidenheimer Gesundheitsamtes sind in den meisten Fällen nicht mehr für die Kontaktverfolgung zuständig - beantworten aber Fragen der Bürgerinnen und Bürger. SWR Hannah Schulze

Auch das Gesundheitsamt im Kreis Heidenheim betreibt die Kontaktnachverfolgung nur noch bei Ausbrüchen beispielsweise in Pflegeheimen. Dennoch habe man darauf reagieren wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis nun mehr Fragen dazu haben, was sie im Falle eines positiven Corona-Tests machen können. Daher gibt es nun ein Callcenter, bei dem sich Betroffene melden können, so der Leiter des Gesundheitsamtes, Christoph Bauer. Die Mitarbeiter sind unter 07321 321-7777 zu erreichen.