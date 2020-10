Am Hans und Sophie-Scholl-Gymnasium in Ulm sind seit Montag fünf Kurse in Quarantäne. Das bestätigte die Schulleiterin dem SWR. Ein Schüler im Abiturjahrgang sei positiv getestet worden, deshalb befänden sich nun etwa 60 Schülerinnen und Schüler sowie fünf Lehrkräfte in Quarantäne. Die meisten von ihnen haben sich demnach bereits einem Test unterzogen, die Ergebnisse liegen noch nicht vor.