Schwörmontag 2022: So viel Müll schwimmt nach dem Nabada immer noch in Iller und Donau

Eine Gruppe von Wassersportlern hat am Freitagabend die Iller und die Donau von Müll befreit. Auch Tage nach dem Nabada treiben noch Plastikverpackungen und Kartons in den Flüssen.

Das Nabada ist schon einige Tage her, trotzdem hat die Putzete-Gruppe in Ulm am Freitagabend jede Menge Müll aus dem Wasser gezogen und am Ufer der Iller und Donau aufgesammelt. "Vor allem viel verpacktes Essen war dabei", sagte Organisator Moritz Reulein am Tag danach dem SWR. Einiges an Grillgut wie Würstchen und Fleisch, das vermutlich an Schwörmontag nicht gegessen wurde, war einfach liegen gelassen worden.

Nach Nabada: Plastiktiere und kaputte Glasflaschen am Illerufer

Vereinzelt waren auch aufblasbare Plastiktiere und vor allem Verpackungen der Badeutensilien gefunden worden. Auch einiges an Glasmüll hat die Gruppe aufgesammelt. Rund 100 Flaschen, schätzt Reulein. Einige davon seien kaputt, die Splitter am Illerufer verteilt gewesen. Auch eine Plastikabdeckung für Pkw-Anhänger sei gefunden worden.

An der Aktion entlang der Iller bis zur Donau haben sich laut Reulein rund 25 Menschen beteiligt. Einige hatten direkt am Ufer gesucht, andere waren mit Stand-up-Paddle auf der Iller und der Donau unterwegs. Insgesamt war am Schwörmontag viel Müll zusammengekommen - auch in der Ulmer Innenstadt. Laut Stadt mussten die Entsorgungsbetriebe Ulm mehr als 25 Tonnen Müll entsorgen. Das sind zwei Tonnen mehr als noch am Schwörmontag 2019.