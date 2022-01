Psychisch-Kranker verursacht Unfall auf der A8

Ein Psychisch-Kranker hat am Freitagabend auf der A8 einen Unfall verursacht. Der 38-Jährige war laut Polizei durch waghalsige Überhol-und Bremsmanöver aufgefallen und auch zeitweise ohne Licht unterwegs. Am Autobahnkreuz Ulm-Elchingen fuhr er auf ein Auto auf. Durch den Zusammenstoß fing sein Wagen an zu brennen. Er weigerte sich jedoch, dass Auto zu verlassen. Die Polizei musste ihn aus dem Fahrzeug holen. Der Mann kam in die Psychiatrie. Im anderen Auto wurde eine Beifahrerin verletzt. Auch sie kam ins Krankenhaus.