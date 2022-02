Behörde will psychisch-kranken Straftäter abschieben

Die Ausländerbehörde des Kreises Donau-Ries will nach Mitteilung des Landratsamtes einen psychisch-kranken Straftäter abschieben. Derzeit ist der 35-Jährige aus Guinea noch in der geschlossenen Psychiatrie. Im März 2019 hatte der Asylbewerber in Donauwörth einen indischen Nachbarn durch Messerstiche getötet und dessen Ehefrau lebensgefährlich verletzt. Der Täter, der an Schizophrenie und religiösem Wahn leidet, wurde vom Landgericht Augsburg wegen Totschlags verurteilt und in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Schon vor dem Verbrechen hatte die Ausländerbehörde den Aufenthaltsantrag des 35-Jährigen in Deutschland abgelehnt. Seine Ausweisung scheiterte jedoch an einem fehlenden Reisepass. Nach jahrelangem juristischen Streit hat das Bayerische Verwaltungsgericht nun den Ausweisungsbescheid bestätigt. Offen ist allerdings noch, wann der 35-jährige aus der Psychiatrie entlassen wird und nach Guinea ausgewiesen werden kann.