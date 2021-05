Ein Mann hat am Montagabend an einer Straßenbahnhaltestelle in Ulm Passanten mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Beamte der Bundespolizei nahmen den 53-Jährigen vorläufig fest. Da sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand und darüber hinaus noch betrunken war, wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht