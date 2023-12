Ein 40-jähriger Mann ist am Samstag in Bernstadt (Alb-Donau-Kreis) aufgefallen, weil er hin und her fuhr und nach Kindern suchte. Die Polizei fand nach eigenen Angaben bei dem psychisch auffälligen Mann eine größere Summe Bargeld und Medikamente. Er schlug einen Beamten gegen den Kopf und versuchte zu fliehen. Als er in die Psychiatrie gebracht wurde, griff er auch einen Arzt an.