Bei einem Fußballderby in Zusamaltheim im Kreis Dillingen haben sich Spieler der Mannschaften in der zweiten Halbzeit eine Prügelei geliefert. Laut Polizei musste der Schiedsrichter das Spiel zwischen dem VFL Zusamaltheim II und dem SV Roggden II abbrechen. Warum zwei Spieler einer Mannschaft in der 33. Minute auf zwei Gegenspieler einprügelten, ist noch nicht klar. Die beiden mussten ins Krankenhaus.