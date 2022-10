Kinderpornografie: Prozessbeginn gegen Mann aus Jettingen-Scheppach

per Mail teilen

Ein Mann aus Jettingen-Scheppach im Kreis Günzburg steht wegen Verbreitung kinderpornografischer Inhalte vor Gericht. Es geht unter anderem um 150.000 Dateien entsprechenden Inhalts.

Am Donnerstag hat gegen einen Mann aus Jettingen-Scheppach im Kreis Günzburg ein Prozess wegen Verbreitung kinderpornografischer Inhalte begonnen. Nach Auskunft eines Gerichtssprechers am Amtsgericht Memmingen werden dem Mann 35 Taten zur Last gelegt. Der Angeklagte soll insgesamt mehr als 140 kinderpornografische Bilder über entsprechende Chats im Internet verbreitet haben. Die Zentralstelle Cybercrime Bayern hatte gegen den Mann ermittelt.

Hausdurchsuchung bringt kinderpornografische Dateien ans Licht

Beamte durchsuchten im Mai vorigen Jahres die Wohnung des Angeklagten in Jettingen-Scheppach und fanden laut Gerichtssprecher mehr als 150.000 Dateien mit entsprechenden Inhalten, unter anderem auf Festplatten, USB-Sticks und anderen Datenträgern. Der Beschuldigte soll zwischen September 2020 und April 2021 mehrfach kinderpornografische Bilder gepostet haben. Ihm drohen bis zu vier Jahre Haft.