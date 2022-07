Prozesse gegen mutmaßliche Impfbetrüger haben begonnen

Am Nördlinger Amtsgericht haben am Donnerstag Verfahren gegen mutmaßliche Impfbetrüger begonnen. Ein Wemdinger Hausarzt soll ihnen eine Bescheinigung über Corona-Impfungen ausgestellt haben, obwohl sie sich nicht impfen ließen. Am ersten Tag werden sieben von insgesamt 30 Fällen verhandelt. Für den Prozess gegen den Wemdinger Arzt am Landgericht Augsburg gibt es noch keinen Termin.