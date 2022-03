Prozessstart um Mord an der eigenen Schwester

per Mail teilen

Vor dem Berliner Landgericht beginnt am Mittwoch der Prozess gegen zwei Männer aus Afghanistan. Der ältere der beiden Angeklagten ist aus Donauwörth im Kreis Donau-Ries. Er soll gemeinsam mit seinem Bruder im vergangenen Juli die Schwester ermordet und die Leiche in einem Waldstück bei Pöttmes im Kreis Aichach-Friedberg vergraben haben. Zuvor sollen die beiden heute 23 und 28 Jahre alten Angeklagten die Leiche ihrer 34 Jahre alten Schwester zerstückelt in einem Rollkoffer mit dem Zug von Berlin nach Donauwörth transportiert haben. Dort wohnte der ältere der beiden. Von dort aus sollen sie mit dem Auto weiter zu dem Waldstück gefahren sein, um die Leiche zu vergraben. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten niedere Beweggründe vor: Sie geht davon aus, dass die Brüder den Mord aus gekränktem Ehrgefühl begangen haben, weil sie mit dem Lebenswandel ihrer westlich orientierten Schwester nicht einverstanden gewesen seien. Von dem Mann, mit dem sie mit 16 verheiratet worden war und mit dem sie zwei Kinder hat, hatte sie sich laut Staatsanwaltschaft nach Gewaltvorwürfen scheiden lassen.