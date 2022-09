Landgericht Ellwangen: Prozess um Mord an 85-jähriger Giengenerin beginnt

Am Ellwanger Landgericht startet am Dienstag der Prozess gegen einen zur Tatzeit 26-Jährigen. Laut Anklage soll er die 85-jährige Seniorin in ihrer Wohnung in Giengen getötet haben.

Für den Mordprozess am Ellwanger Landgericht sind fünf Tage angesetzt dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat Dem Mann wird laut Polizei und Staatsanwaltschaft vorgeworfen, gewaltsam in die Wohnung der Seniorin in Giengen eingedrungen zu sein, um dort zu stehlen. Nachdem die Seniorin ihn dabei ertappt haben soll, habe er auf sie eingeschlagen und ihr massive Verletzungen an Kopf und Körper zugefügt. Er habe mit seiner Tat eine andere Straftat ermöglichen oder verdecken wollen, heißt es in der Anklageschrift. Damit falle das Tötungsdelikt unter den Tatbestand des Mordes. Mitbewohner des Mehrfamilienhauses in Giengen haben die Seniorin gefunden Die Tat soll sich am Abend des 11. März in der Wohnung des Opfers auf dem Giengener Bruckersberg ereignet haben. Mitbewohner des Mehrfamilienhauses haben die schwerverletzte Seniorin noch am selben Abend gefunden. Die 85-Jährige erlag wenige Tage später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Spuren am Tatort in Giengen Am Tatort wurden laut Polizei zahlreiche Spuren gesichert. Einen Tag nachdem die Seniorin gefunden wurde, konnte der 26-jährige Tatverdächtige festgenommen werden. Bislang hat er sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hatte die Obduktion der Leiche angeordnet. Auch biochemische und physikalische Spuren seien zur Beweissicherung ausgewertet worden. Insgesamt sind in Ellwangen fünf Verhandlungstage angesetzt.

