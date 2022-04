Angeklagter gesteht versuchte Erpressung von Kaufhaus in Ulm

Im Prozess um einen mutmaßlichen Kaufhaus-Erpresser in Ulm hat der Angeklagte am Donnerstag vor dem Landgericht Ulm ein Geständnis abgelegt. Er entschuldigte sich zudem bei allen Betroffenen.

Der 63-Jährige aus dem Kreis Landsberg am Lech soll im Oktober vergangenen Jahres mit der Zündung einer Bombe in einem Kaufhaus in der Ulmer Innenstadt gedroht haben. Dort hatte er eine Bombenattrappe und ein Erpresserschreiben deponiert. Zu Beginn des Prozesses am Landgericht Ulm zeigte sich der Angeklagte am Donnerstag überwiegend geständig. Über seinen Anwalt entschuldigte er sich bei allen Betroffenen. Er habe Bombenattrappe und Schreiben platziert, aber nie die Absicht gehabt, Personen zu schädigen. Zudem sei er auch nie in der Lage gewesen, eine echte Bombe zu bauen.

Staatsanwaltschaft: Geldnot als Grund für die Kaufhauserpressung?

Die Staatsanwaltschaft sieht als Grund für die Erpressung Geldnot beim Angeklagten. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe. Er habe diverse Vorstrafen im einschlägigen Bereich, "so dass er dadurch auch eine etwas höhere Strafe erwarten kann", sagte Staatsanwältin Nadine Schmelzer dem SWR.

Verteidigung: Angeklagter glaubte an einen Hirntumor

Wie die Verteidigung erklärte, glaubte der Angeklagte seit 2019, er habe einen Hirntumor. Zum Tatzeitpunkt glaubte er, er habe nur noch ein Jahr zu leben. Das Geld brauchte er demnach für eine teure Lasertherapie. Ein Rechtsmediziner erklärte dagegen am heutigen ersten Prozesstag vor Gericht, dass es weder Anzeichen für einen Tumor noch für Eingriffe gebe. Nähere Angaben wollte die Verteidigung auf SWR-Anfrage nicht machen und verwies auf den laufenden Prozess und die noch laufende Beweisaufnahme.

Ein Kaufhaus in der Ulmer Fußgängerzone war im Oktober 2021 nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes geräumt worden. SWR

Vorwurf der besonders schweren räuberischen Erpressung

Die Staatsanwaltschaft Ulm wirft dem Angeklagten versuchte, besonders schwere räuberische Erpressung vor. Die Attrappe diente demnach als Drohung. Als strafmildernd wirkt sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft aus, dass es sich um einen Versuch gehandelt hat, als verschärfend allerdings, dass der 63-Jährige bereits einschlägig vorbestraft ist.

"Um seiner Drohung entsprechend Nachdruck zu verleihen, hat er diese Bombenattrappe platziert."

In seinem Schreiben forderte der 63-Jährige von dem Unternehmen eine Überweisung von etwa 1,5 Millionen Euro in der Kryptowährung Bitcoin innerhalb von drei Tagen.

Erpresser drohte mit Zündung einer echten Bombe im Kaufhaus

Sollten seine Forderungen nicht eingehalten werden, drohte der Erpresser mit der Explosion einer echten Bombe. Nachdem ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden war, war das Kaufhaus geräumt und die Fußgängerzone abgesperrt worden. Der Gegenstand entpuppte sich als eine Bombenattrappe. Verletzt wurde niemand. Der Angeklagte wurde zwei Tage später, also noch innerhalb der von ihm gesetzten 72-Stunden-Frist, an seinem Wohnort festgenommen. Seitdem befand er sich in Untersuchungshaft.

Für den Prozess wurden zunächst noch drei weitere Termine bis Ende April angesetzt.