Türkei: Überraschende Wende im Prozess gegen Ulmer Journalistin Meşale Tolu

Der Staatsanwalt hat am Donnerstag in Istanbul einen Freispruch für die aus Ulm stammende Journalistin Meşale Tolu beantragt. Angeklagt ist sie unter anderem wegen Terrorpropaganda.

"Die Staatsanwaltschaft beantragt den Freispruch von Meşale Tolu von allen Anklagepunkten wegen Mangels an Beweisen", teilte Margit Stumpp, medienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen, am Donnerstag mit. Die Bundestagsabgeordnete aus Königsbronn (Kreis Heidenheim) ist als Prozessbeobachterin für den Bundestag vor Ort in Istanbul. Meşale Tolu war die Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen-Kommunistischen Partei MLKP vorgeworfen worfen. Diese gilt in der Türkei als Terrororganisation. Außerdem wurde ihr wegen des Vorwurgs derTerrorpropaganda der Prozess gemacht. Die Journalistin war am Donnerstag persönlich nicht im Gerichtssaal in Istanbul anwesend.

Prozessbeobachterin Stumpp spricht von Schikane

"Der heutige Tag zeigt, dass die Staatsanwaltschaft mit den Anklagen vier Jahre lang massiven Druck und Repressionen gegen die Angeklagten ausgeübt hat, ohne stichhaltige Beweise für die Anklagen zu haben", erklärte Prozessbeobachterin Margit Stumpp. "Die lange Untersuchungshaft unter schwierigsten Bedingungen sei nie gerechtfertigt und völlig unangemessen gewesen", so Stumpp. Sie sei natürlich sehr froh über den beantragten Freispruch von Meşale Tolu. Der Prozess sei aber auch unrechtmäßig und eine Schikane gegen politisch Andersdenkende, betonte die grüne Bundestagsabgeordnete.

Tolus Ehemann muss mit Strafe rechnen

Der Prozess in Istanbul ist noch nicht zu Ende. Neben Tolu sind im selben Verfahren 22 weitere Menschen angeklagt, unter anderem Tolus Ehemann, Suat Corlu. Für einige der Angeklagten und für Corlu habe die Staatsanwaltschaft Strafen wegen Terrorpropaganda gefordert, teilte Tolus Anwalt Keles Öztürk der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag mit. Die nächste Verhandlung soll am 24. Dezember stattfinden.

Tolu wurde 2017 in Istanbul verhaftet

Meşale Tolu war im April 2017 in ihrer Wohnung in Istanbul verhaftet worden und saß mehrere Monate in Untersuchungshaft in einem Istanbuler Frauengefängnis. Die Übersetzerin war in den frühen Morgenstunden des 30. April 2017 vor den Augen ihres zweijährigen Sohnes abgeführt worden. "Es war ein Schockerlebnis, ich wurde aus dem Bett gerissen und natürlich musste ich meinen Sohn , den ich bis dahin nur für wenige Stunden der Babysitterin überlassen habe, komplett zurücklassen und gehen“, erzählte Meşale Tolu 2019 im Gespräch mit dem SWR. Das Kleinkind wurde später zu ihr ins Gefängnis gebracht.

Der Fall der Ulmerin hatte für massive diplomatische Verstimmung zwischen der Bundesregierung und der Regierung in Ankara gesorgt. Erst im Sommer 2018 konnte Tolu nach Deutschland zurückkehren. Die 37-Jährige ist in Ulm aufgewachsen und besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft.