Am Landgericht Ellwangen beginnt am Freitag ein Prozess gegen einen jungen Mann wegen versuchten Totschlags. Laut Anklage stach der Mann im Mai dieses Jahres in einer Unterführung in Heidenheim mit einem Messer auf einen 16-Jährigen ein und verletzte ihn schwer. Zwei Begleiter des Angreifers stehen ebenfalls vor Gericht.