Prozess wegen Totschlags eines Zweijährigen beginnt

Der Prozess wegen Totschlags eines zweijährigen Kindes in Bopfingen beginnt am 25. April. Das hat das Landgericht Ellwangen mitgeteilt. Elf Verhandlungstage sind dem Gericht zufolge angesetzt. Verhandelt wird gegen den 33-jährigen Lebensgefährten der Mutter des Opfers. Er soll den zweijährigen Jungen im Herbst vergangenen Jahres durch Schläge und Bisse sowie einen Tritt in den Bauch so misshandelt haben, dass er an den Folgen starb. Der Angeklagte schweigt bisher zu den Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft ist vom bisherigen Vorwurf des Mordes abgerückt und beschuldigt ihn nun des Totschlags. Das mögliche Motiv der Tat: Das Kind habe den Mann an den leiblichen Vater des Jungen erinnert.