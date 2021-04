Mit einem Geständnis des 45-jährigen Angeklagten begann am Montag der Prozess wegen Mordes vor dem Ellwanger Landgericht. Er gab an, eine Betreuerin in einer Behinderten-Einrichtung getötet zu haben.

In dem Verfahren geht es um die tödlichen Messerstiche im Oktober vergangenen Jahres. Der Mann hat demnach die Betreuerin in der Einrichtung für psychisch kranke Menschen in Waldstetten zunächst angegriffen. Er habe sie aus Rache mit drei kraftvollen Messerstichen getroffen. Laut Staatsanwalt wollte die Frau, dass der Mann seine Medikamente nimmt. Andernfalls könne er in der Werkstatt nicht weiterarbeiten, soll sie ihm gesagt haben. Das war laut Angeklagtem das Motiv für den tödlichen Angriff gewesen. Dabei war die Rede von Wut und Enttäuschung.

Handelte nach eigenen Angaben aus "Wut und Enttäuschung": Der 45-jährige Angeklagte im Mordprozess am Landgericht Ellwangen SWR

Hintergründe der Tat aufklären

In dem Prozess soll nun vor allem geklärt werden, inwieweit die psychische Erkrankung des Mannes und sein Zustand am Tag der Tat eine Rolle spielten, so ein Sprecher des Gerichts. Er soll seine Medikamente selbst abgesetzt haben. Das Messer habe er in einem Rucksack in die Einrichtung gebracht, so die Staatsanwaltschaft. Vor dem Prozess war unklar, ob sich der Beschuldigte überhaupt äußern würde.

Zeugen sollen aussagen

Insgesamt sollen drei Verhandlungstage angesetzt werden. Erste Zeugen sollen am nächsten Prozesstag vernommen werden. Dieser ist für Anfang Mai angesetzt.