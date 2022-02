Der Prozess gegen einen 30-jährigen Angeklagten wegen Mordes an einem Arbeitskollegen in Munderkingen im Alb-Donau-Kreis wird am Freitag fortgesetzt. Es würden weitere Zeugen gehört, so ein Sprecher des Landgerichtes Ulm. So sollen sich unter anderem ein Mediziner, ein Bekannter des Angeklagten und die Ehefrau des Opfers äußern.