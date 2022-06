per Mail teilen

Am Landgericht Ellwangen beginnt am Dienstagvormittag ein Prozess gegen einen Mann aus Giengen (Kreis Heidenheim) wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen. Er soll drei 12- bis 13-Jährige in Chat-Gruppen dazu gebracht haben, unter anderem Nacktfotos zu posten. Angeklagt ist der Mann wegen insgesamt 70 derartiger Taten im Jahr 2020.