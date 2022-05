Am Landgericht Ulm wird am Dienstag ein Prozess wegen erpresserischen Menschenraubs fortgesetzt. Angeklagt sind drei Männer zwischen 23 und 28 Jahren. Sie sollen einen 24-jährigen Mann in einen Wald bei Ehingen gelockt haben, um Schulden im Zusammenhang mit Betrug bei Führerscheinen einzutreiben. Sie sollen ihr Opfer ausgeraubt und zusammengeschlagen haben. Danach, so der Vorwurf, wurde der 24-Jährige bei winterlichen Temperaturen zurückgelassen.