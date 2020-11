Am Landgericht Ulm muss sich seit Montag an ein 25-Jähriger wegen schwerer Brandstiftung verantworten. Ihm wird vorgeworfen, ein Musterhaus eines Hausbauzentrums in Ulm angezündet zu haben.

Der Angeklagte lebte zusammen mit seiner Lebensgefährtin in der Musterhaussiedlung beim Messegelände in Ulm. An Pfingsten dieses Jahres geriet er laut Gericht in einen heftigen Streit mit seiner Partnerin und verließ das Haus. Anschließend ging auch die Frau weg. In der Nacht soll der Mann, der keinen Schlüssel hatte, in das Haus eingebrochen sein und eine Matratze angezündet haben.

Brand eines Musterhaus in der Friedrichsau in Ulm z-media, Ralf Zwiebler

Das Feuer griff auf das Haus über. Passanten hatten am Pfingstmontag dieses Jahres gegen zwei Uhr das Feuer in der Musterhaussiedlung entdeckt und Alarm geschlagen.

Weitere Ermittlungen

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Dach bereits komplett in Flammen. Dabei entstand ein Schaden von 100.000 Euro. Das Landgericht prüft jetzt zudem, ob der Mann mit der Brandstiftung in dem Musterhaus seine Lebensgefährtin töten wollte. Sie hatte laut Gericht ohne sein Wissen zur Tatzeit auswärts übernachtet.

Das Musterhausgelände mit dreizehn Häusern grenzt direkt an das Ulmer Messegelände und den Friedrichsau-Park.

Laut Anklage soll der 25-jährige nach der Brandstiftung in dem Musterhaus noch zwei Mülltonnen an einem Gebäude in der Ulmer Innenstadt angezündet haben.