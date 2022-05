Haftstrafen im Prozess um versuchten Mord gefordert

Im Prozess wegen versuchten Mordes in einer Asylunterkunft in Dietenheim-Regglisweiler (Alb-Donau-Kreis) fordert die Staatsanwaltschaft für den 25-jährigen Angeklagten eine Gefängnisstrafe von zehn Jahren. Das berichten mehrere Zeitungen. Die Verteidigung plädierte am Ulmer Landgericht am Freitag auf eine Haft von nicht mehr als sieben Jahren. Der Beschuldigte soll im August 2021 seinen Mitbewohner mit mehr als 18 Messerstichen schwer verletzt haben. Das Urteil wird am kommenden Freitag verkündet.