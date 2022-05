Prozess wegen versuchten Mordes: Opfer soll aussagen

Im Prozess wegen versuchten Mordes in einer Asylunterkunft in Dietenheim (Alb-Donau-Kreis) soll am Dienstag das Opfer am Landgericht Ulm aussagen. Das teilte ein Gerichtssprecher mit. Zudem sind weitere Bewohner der Asylbewerberunterkunft als Zeugen geladen. Der damals 24-jährige Angeklagte hat sich bislang nicht zur Tat geäußert. Am Freitag waren neben Polizisten, auch ein Notarzt und die behandelnde Ärztin des Opfers angehört worden. Der Angeklagte soll im August vorigen Jahres seinen Mitbewohner mit mehr als 18 Messerstichen schwer verletzt haben. Anschließend habe er laut Anklage Handy und Bargeld aus dessen Zimmer mitgenommen und sei geflüchtet.