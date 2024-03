per Mail teilen

Vor dem Ulmer Landgericht muss sich seit Mittwoch ein 25-Jähriger wegen versuchten Mordes verantworten. Er soll einen 16-Jährigen mit einer zerbrochenen Weinflasche angegriffen haben.

Im September vergangenen Jahres soll auf einem Ulmer Kinderspielplatz ein 25-jähriger Mann einem Jugendlichen mit einer zerbrochenen Weinflasche Verletzungen am Gesicht und Kopf zugefügt haben. Seit Mittwoch steht der 25-Jährige deshalb wegen versuchten Mordes vor dem Ulmer Landgericht. Der Angeklagte räumt ein, den16-Jährigen angegriffen zu haben. Er bestreitet aber eine Tötungsabsicht.

Unerwiderte Liebe als Motiv für Angriff?

Vor der Tat hatte der Angeklagte einer 13-Jährigen seine Liebe gestanden. Das Mädchen hatte ihn aber zurückgewiesen und ihm mitgeteilt, dass sie einen Freund habe. Als er auf dem Ulmer Spielplatz Wilhelmshöhe auf das Paar traf, sei er wütend geworden, ließ der 25-Jährige zum Prozessauftakt in einer Erklärung von seiner Anwältin vorlesen.

Auf dem Ulmer Spielplatz "Wilhelmshöhe" soll es zu dem Angriff mit der Weinflasche gekommen sein. SWR Dennis Bechtold

Laut Zeugenaussagen war der Angeklagte am Tattag mit einer Weinflasche, die er offenbar vor Ort gefunden und deren Boden er abgeschlagen hatte, auf sein Opfer mit schnellen Schritten zugegangen. Es soll zu einer Rangelei gekommen sein, bei der der 25-Jährige kurze Zeit später auf seinem Opfer gesessen und ihn im Schwitzkasten gehabt haben soll. Ein Zeuge habe versucht, dazwischen zu gehen und den Angeklagten von dem Jugendlichen wegzuziehen.

Vorwurf der Ulmer Staatsanwaltschaft - versuchter Mord

Erst nach wenigen Minuten habe der Angeklagte von dem Opfer abgelassen und sei geflüchtet, so der Zeuge. Ob der 25-Jährige zum Zeitpunkt der Rangelei die Weinflasche noch in der Hand hatte, konnte der Zeuge nicht sagen. Das Opfer erlitt Schnitt- beziehungsweise Stichverletzungen im Gesicht und am Kopf.

Da die Verletzungen laut der Anwältin des mutmaßlichen Täters nicht lebensgefährlich waren, zweifelt sie an der Tötungsabsicht ihres Mandanten. Es gelte zu klären, ob im vorliegenden Fall nur von einer gefährlichen Körperverletzung auszugehen sei. Drei Verhandlungstage sind noch geplant. Ein Urteil wird Ende März erwartet.