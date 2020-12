Im Prozess um die Vergewaltigung einer 14-Jährigen in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) hat am Montag ein Gutachter ausgesagt. Er gab laut einem Bericht der "Südwest Presse" an, dass das Opfer unter "erheblicher Beeinflussung" durch Drogen gestanden habe. Im Blut des Mädchens sei ein sehr hoher Amphetaminwert gemessen worden. Fünf Asylbewerbern wird vorgeworfen, die Jugendliche an Halloween 2019 mit Drogen betäubt und mehrfach vergewaltigt zu haben.