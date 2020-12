In Ellwangen (Ostalbkreis) steht ab Dienstag ein Autofahrer wegen versuchten Mordes vor Gericht. Laut Anklage soll er ein älteres Ehepaar angefahren und schwer verletzt zurückgelassen haben.

Laut Anklage saß der inzwischen 29-Jährige bei dem Unfall betrunken am Steuer. Am 1. Mai des vergangenen Jahres soll er in der Nähe von Böbingen (Ostalbkreis) in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und die beiden Fußgänger, einen damals 84-jährigen Mann und dessen 79-jährige Frau, am Fahrbahnrand erfasst haben.

An dieser Stelle nahe Böbingen (Ostalbkreis) soll der heute 29-Jährige das Ehepaar angefahren haben. (Archivbild) onw-images/Marius Bulling

Er habe den Unfall zwar bemerkt, sich aber nicht um die Verletzten gekümmert, so das Gericht. Ein Passant entdeckte die beiden und verständigte den Notarzt. Ohne ärztliche Versorgung hätten die Opfer sterben können.

Unfallauto auf Feldweg in Brand gesteckt

Wenig später wurde im nur wenige Kilometer entfernten Heuchlingen auf einem Feldweg ein brennendes Auto gemeldet, auf das die Beschreibung des Unfallfahrzeuges passte. Eine Polizeistreife entdeckte kurz darauf den Unfallflüchtigen und seinen Beifahrer und nahm sie vorläufig fest. Beide waren betrunken, der Fahrer hatte außerdem keinen Führerschein.

Nach dem Unfall wurde im nahegelegenen Heuchlingen auf einem Feldweg ein brennendes Auto gemeldet, auf das die Beschreibung des Unfallfahrzeuges passte. (Archivbild) onw-images/Marius Bulling

Die Anklage lautet auf versuchten Mord, weil der mutmaßliche Unfallfahrer mit seiner Fahrerflucht seinen Alkoholkonsum verschleiern wollte, so das Gericht.