Kommende Woche beginnt ein weiterer Prozess im Fall des Mordes am Ulmer Eselsberg. Vor dem Landgericht Ulm steht dann ein heute 34-jähriger Angeklagter, der an der Tat beteiligt gewesen sein soll. Der Mann wurde einige Wochen nach der Tat in Israel festgenommen, im Februar dieses Jahres wurde er an die deutschen Justizbehörden überstellt, so ein Sprecher des Ulmer Landgerichtes. Der Tatverdächtige befindet sich in U-Haft. Ihm wird vorgeworfen, mit zwei bereits verurteilten Komplizen am Dreikönigstag 2018 in die Wohnung des 59-jährigen späteren Opfers und dessen Mutter in Ulm eingebrochen zu sein. Als der Mann erwachte, schlugen sie ihn nieder und knebelten den 59-Jährigen. Der Mann starb, weil er keine Luft bekam. Die Täter flohen mit Schmuck im Wert von 10.000 Euro, so die Anklage. Ein Mittäter ist wegen Mordes zu lebenslanger Haft, dessen Ehefrau wegen Raubes zu drei Jahre Haft verurteilt worden. Der Prozess gegen den dritten Angeklagten beginnt kommenden Dienstag und ist bis November geplant.