Im Prozess am Landgericht Ulm wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern hat der 45-jährige Angeklagte am Montag ein Teilgeständnis abgelegt. Er bestritt allerdings intime Berührungen.

Ein 45-jähriger Mann muss sich vor dem Landgericht Ulm wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in mehr als 400 Fällen verantworten. SWR Walter Notz

Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Ulm am Montag gab der Mann zu, dass sich wiederholt seine Halbschwester und vier Freundinnen des Mädchens in seiner Wohnung aufgehalten hätten und dabei ganz oder teilweise unbekleidet gewesen seien. Seinen Angaben nach gab er dabei den Mädchen auch Alkohol zu trinken und fasste sie an, während sie unbekleidet waren. Der 45-Jährige sagte, dass ihm die ganze Sache inzwischen sehr leide tue. Eine direkte Entschuldigung kam aber nicht von ihm. Immer wieder erklärte er auf Fragen des Richters, des Staatsanwalts und der Anwältin der Nebenklägerinnen, er könne sich nicht mehr so genau an einzelne Details erinnern.

Anklage: Mädchen beim Übernachten in Wohnung missbraucht

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, in den Jahren 1996 bis 2005 seine Halbschwester und vier weitere Mädchen wiederholt sexuell missbraucht zu haben, als diese in seiner Wohnung in Ulm übernachteten. Laut Anklage machte sich der Mann in mehr als 400 Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig - darunter 20 schwere Fälle. In diesen soll er die Mädchen im Intimbereich angefasst haben. Das bestritt der Angeklagte jedoch. Die Mädchen waren zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Taten zwischen 6 und 13 Jahre alt, der Mann 20 bis 29 Jahre.

Der Prozess ist am Montagnachmittag unter der Auschluss der Öffentlichkeit mit der Befragung der Halbschwester des Angeklagten sowie eines weiteren Opfers fortgesetzt worden.

Missbrauchsverfahren Ende Juni zunächst ausgesetzt

Die Halbschwester des Angeklagten hatte sich 2017 an eine Anwältin gewandt, Anfang 2019 kam es zur Anklage. Das Verfahren gegen den Mann hatte bereits Ende Juni dieses Jahres begonnen. Wegen der möglichen Befangenheit einer Schöffin war es jedoch zunächst ausgesetzt worden. Die Schöffin hatte gleich zu Beginn mitgeteilt, mit den Eltern eines der mutmaßlichen Opfern "gut befreundet" zu sein und auch die Mutter des Angeklagten zu kennen. Vier der fünf mutmaßlichen Opfer sind Nebenklägerinnen in dem Verfahren. Das Urteil wird Mitte September erwartet.