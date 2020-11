per Mail teilen

Zu Beginn des Prozesses um die mehrfache Vergewaltigung einer 14-Jährigen vor dem Landgericht Ulm haben die fünf Angeklagten geschwiegen. Sie wollten weder zur Tat noch zu ihren Lebensläufen Angaben machen.

Der erste Prozesstag war schon nach kurzer Zeit beendet. Den jungen Männern wird vorgeworfen, die Schülerin am Halloween-Abend des vergangenen Jahres mit Betäubungsmitteln wehrlos gemacht zu haben.

14-Jährige soll neun Mal vergewaltigt worden sein

Vier der Männer sollen sich laut Staatsanwaltschaft neun Mal an ihr vergangen haben. Den angeklagten Asylbewerbern wird mehrfache Vergewaltigung oder Beteiligung vorgeworfen. Die Jugendlichen und jungen Männer zwischen 15 und 27 Jahren aus Afghanistan, dem Iran und dem Irak sollen das Mädchen in der Ulmer Innenstadt überredet haben, mit ihnen zu einer Flüchtlingsunterkunft in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) zu fahren. Dort lebte einer der Angeklagten.

Der Prozess gegen die fünf Angeklagten hat am Donnerstagvormittag in einem Saal auf dem Ulmer Messegelände begonnen. dpa Bildfunk picture alliance/Felix Kästle/dpa

Ein Angeklagter räumte Taten ein

Die 14-Jährige erzählte später den Eltern und der Polizei von den mutmaßlichen Verbrechen in der Halloween-Nacht und danach. Einer der Beschuldigten hatte die Taten laut Staatsanwaltschaft eingeräumt. Die übrigen bestreiten die Vorwürfe. Das mutmaßliche Opfer tritt in dem Prozess als Nebenklägerin auf. Beim Prozessauftakt war das Mädchen allerdings nicht anwesend.

Das Wichtigste sei für die 14-Jährige nicht die Bestrafung der jungen Männer, sagte ihr Anwalt Wolfram Schädler, sondern dass man ihr glaube. Der Staatsanwalt muss sich dabei nicht allein auf die Aussage des mutmaßlichen Opfers verlassen. Der jüngste der Angeklagten, ein 15-Jähriger aus dem Iran, hat vor der Polizei eine Aussage gemacht, die Staatsanwalt Michael Bischofberger ebenfalls für seine Anklage herangezogen hat. Der junge Mann sei geständig und habe die Mitangeklagten belastet, so Bischofberger.

Die Männer sollen das Mädchen am Abend des 31. Oktober in Ulm überredet haben, mit ihnen in diese Asylbewerberunterkunft zu kommen. SWR

Prozess geht am 20. Juli weiter

Für den Prozess sind bis November insgesamt 13 Verhandlungstage angesetzt. Am 20. Juli soll er fortgesetzt werden. Wegen der Corona-Pandemie findet die Verhandlung im Donausaal auf dem Ulmer Messegelände statt. Da es sich um eine Verhandlung vor der Jugendschutzkammer handelt, könnte der Prozess zumindest zeitweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt werden.