Ein 51-Jähriger aus Ulm ist nach Schüssen auf einen gebürtigen Nigerianer zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Die Schüsse hatten nach Überzeugung des Gerichts einen rassistischen Hintergrund.

Die fremdenfeindliche Einstellung des Mannes habe zur Tat beigetragen, hieß es am Freitagnachmittag bei der Urteilsverkündung vor dem Amtsgericht Ulm. Das Gericht hielt dem Mann aber zugute, dass er gestanden hatte und das Opfer nur leicht verletzt war. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten in ihren Plädoyers jeweils zwölf Monate gefordert.

Täter schoss zweimal

Der Angeklagte hatte am 3. August 2019 beim Bürgerhaus Mitte in Ulm zweimal aus einer Luftdruckpistole auf einen Deutschen nigerianischer Herkunft geschossen und ihn an der Schulter verletzt. Die Schüsse vor dem Bürgerhaus hatten in der Stadt für Diskussionen gesorgt.

Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) hatte die Bürgerschaft in einem offenen Brief aufgefordert, gegen Rassismus Stellung zu beziehen. Laut Aussage des Opfers habe der Angreifer zweimal "El Paso, Texas" gerufen, in Anspielung auf einen rechtsextremistischen Anschlag am selben Tag in den USA, bei dem 23 Menschen erschossen wurden.

Kundgebung vor dem Prozess

Vor dem Ulmer Gericht hatte eine kleine Gruppe von der "Bürgerinitiative Schaffnerstraße" und einer türkischen Gemeinde eine kurze Kundgebung abgehalten, mit einem Transparent und der Aufschrift "Tatort Rassismus".