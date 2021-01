Im Prozess um den Tod eines dreijährigen Jungen im Jahr 2019 in Dillingen hat der Angeklagte eine Aussage zunächst verweigert. Der 24 Jahre alte Mann ist der Ex-Freund der Mutter des Kindes.

Im Prozess wegen des Todes eines drei Jahre alten Jungen vor dem Landgericht Augsburg hat sich der Angeklagte zunächst nicht zu den Vorwürfen geäußert. Zum Prozessauftakt fragte der Richter mehrfach, ob sich der Angeklagte selbst oder über seine Verteidigung äußern wolle. Der Mann aber schwieg. Laut Staatsanwaltschaft hatte er sich vor Prozessbeginn geäußert und Einzelheiten zum Tathergang genannt. Am Nachmittag sollen erste Zeugen gehört werden, darunter zwei Ärzte.

Der 24-Jährige muss sich wegen Misshandlung und Totschlags des dreijährigen Jungen verantworten. Bayerischer Rundfunk, Judith Zacher

Vorwurf: Misshandlung und Totschlag eines Schutzbefohlenen

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Oktober 2019 den drei Jahre alten Sohn seiner damaligen Lebensgefährtin geschlagen und misshandelt zu haben. Er soll den Jungen so stark mit der Faust in den Bauch und ins Gesicht geschlagen haben, dass das Kind innere Blutungen erlitt. Zwar hatte der Mann laut Staatsanwaltschaft nach den Taten die Mutter des Kindes informiert, die einen Notruf absetzte. Das sei jedoch zu spät gewesen: Der Junge starb in den Morgenstunden des nächsten Tages im Zentralklinikum in Augsburg.

Der Tatverdächtige sitzt seit Mai 2020 in Untersuchungshaft

Recherchen des Bayerischen Rundfunks hatten damals gezeigt, dass das Landratsamt Dillingen von den prekären Verhältnissen in der Patchworkfamilie wusste: Eine Nachbarin hatte beim Veterinäramt wegen der ihrer Meinung nach vernachlässigten Hunde des Paares angerufen. Wie das Landratsamt bestätigte, hatte sie dabei auch erwähnt, dass Kinder in der kleinen Wohnung im Obergeschoss lebten. Diese Nachricht erreichte das Jugendamt aber nie.

Probleme schon vor dem Umzug in den Kreis Dillingen?

Die Mutter wohnte mit den Kindern erst gut zehn Monate in Dillingen. In ihrem vorigen Wohnort Halle an der Saale war sie laut dem dortigen Jugendamt pädagogisch betreut worden. Da diese Maßnahme zum Zeitpunkt ihres Umzugs beendet war, wurde diese Information nicht weitergegeben. Eine automatisierte Weitergabe solcher Informationen ist aus Datenschutzgründen auch nicht erlaubt.

Die kleinere Schwester des Buben wurde noch am Abend der Tat im Oktober 2019 in Obhut genommen. Sie befindet sich seitdem in einem Kinderheim.

Für den Prozess sind 15 Verhandlungstage angesetzt, der nächste Termin ist am 27. Januar.