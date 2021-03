Im Prozess um den Tod eines Dreijährigen in Dillingen hat am Mittwoch zum ersten Mal der Angeklagte gesprochen. Dabei hat der Mann den Tag geschildert und die Mutter des Kindes belastet. An dem Tag habe er sich morgens mit der Mutter des Buben gestritten und sei dann mit den Hunden raus. Als er wiedergekommen sei, hätten die Kinder geschrien. Was genau passiert sei, wisse er nicht. Die Mutter der Kinder sei dann weggefahren. Tagsüber habe er die Kinder betreut. Der Sohn habe sich mehrfach übergeben. Nachmittags sei er aus Versehen mit dem Knie auf den Dreijährigen gefallen. Wenig später habe der komisch geatmet. Er habe dann seine damalige Lebensgefährtin angerufen, sie hätte eingeräumt, den Jungen geschlagen zu haben.