Ein Entwickler von Riesenrädern soll Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben und steht deswegen in Stuttgart vor Gericht. Aber war der Mann überhaupt in Deutschland steuerpflichtig?

Ein 67-jähriger Mann steht seit Donnerstag wegen Steuerhinterziehung vor Gericht. Der Konstrukteur und Verkäufer von Riesenrädern soll von 2008 bis 2013 weder Einkommens- noch Gewerbesteuern in Deutschland gezahlt haben. Laut Anklage hat er knapp sechs Millionen Euro nicht versteuert.

Der gebürtige Niederländer soll in diesem Zeitraum in der kleinen Gemeinde Unterschneidheim im Ostalbkreis gelebt haben und hätte in Deutschland Steuern zahlen müssen.

Mann soll in der Schweiz nur zum Schein gelebt haben

Zu Prozessbeginn gab der Angeklagte allerdings an, seinen Wohnsitz in Appenzell in der Schweiz gehabt zu haben. In Unterschneidheim habe er lediglich regelmäßig seine Lebensgefährtin besucht. Den Vorwurf der Steuerhinterziehung wies er zurück. Den Wohnsitz in der Schweiz bezeichnete die Staatsanwaltschaft dagegen als "Scheinwohnsitz".

Seine Steuern habe der Angeklagte ordnungsgemäß in der Schweiz entrichtet, erklärte die Verteidigung. Darüber hinaus sei er kein selbstständiger Unternehmer, sondern Geschäftsführer mehrerer Firmen. Deswegen sei er nicht umsatz- oder gewerbesteuerpflichtig.