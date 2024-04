Kind vergewaltigt: Prozess in Ellwangen beginnt

Ein 37-jähriger Mann steht ab Dienstag in Ellwangen vor Gericht, weil er ein sechsjähriges Mädchen in Rainau vergewaltigt haben soll. Das Kind war auf den Heimweg von der Schule.

Nach Angaben eines Sprechers am Landgericht Ellwangen soll der Angeklagte im Oktober vorigen Jahres ein sechsjähriges Mädchen in Rainau-Dalkingen (Ostalbkreis) gepackt, in sein Auto gezerrt und dann zu Oralverkehr gezwungen haben. Das Kind war auf dem Weg von der Schule nach Hause. Am Dienstag beginnt am Landgericht Ellwangen der Prozess gegen den 37-jährigen Mann.

Die Tat war offenbar beobachtet worden, bei der Polizei gingen entsprechende Hinweise ein. Einen Tag später wurde ein 37-jähriger Tatverdächtiger aus Schwäbisch Hall festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft.

Ermittler fanden auf Mobiltelefonen des angeklagten Mannes zahlreiche jugendpornografische Videos. Das sechsjährige Mädchen aus Rainau war laut dem Gerichtssprecher ein zufälliges Opfer.