Im zweiten Prozess am Landgericht Ulm zum Raubmord auf dem Ulmer Eselsberg hat ein als Zeuge geladener und bereits verurteilter Täter die Aussage verweigert. Der Mann war im ersten Prozess vor rund einem Jahr zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der im zweiten Prozess angeklagte mutmaßliche Komplize soll bei einem Einbruch am Dreikönigstag im Jahr 2018 gemeinsam mit dem Verurteilten einen Hausbewohner so stark verletzt haben, dass dieser starb. Der Prozess soll am Freitag nächste Woche fortgesetzt werden.