Ein 34-Jähriger soll in Oberkochen einen Mann nach einem Streit absichtlich mit seinem Auto überfahren und schwer verletzt haben. Er steht ab Dienstag in Ellwangen vor Gericht.

Am Landgericht Ellwangen beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen 34-Jährigen wegen versuchten Mordes. Der Angeklagte soll nach einem Streit im August vorigen Jahres in Oberkochen (Ostalbkreis) einen Mann absichtlich mit seinem Auto überfahren haben.

Mit Messer und Motorsäge in die Gaststätte

Der Angeklagte soll in der Nacht auf 27. August 2022 in einer Gaststätte am Bahnhof Oberkochen mit einem Mann in Streit geraten sein. Er habe die Gaststätte verlassen und sei später mit Messern und einer Motorsäge zurück gekommen, so die Auskunft der Staatsanwaltschaft Ellwangen.

Er habe seinen Kontrahenten zunächst bedroht. Zeugen hätten die Situation entschärft und den 34-Jährigen gehindert, die Gaststätte wieder zu betreten. Als jedoch der andere das Lokal verlassen hatte, seien beide Kontrahenten erneut aufeinander getroffen. Beide Männer sollen alkoholisiert gewesen sein. Das spätere Opfer habe sich jedoch abgewandt.

Staatsanwaltschaft: "In Tötungsabsicht überfahren"

Danach soll der Tatverdächtige den Mann in Tötungsabsicht mit seinem Fahrzeug überfahren haben, so die Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Anschließend sei er weggefahren. Durch den Zusammenprall mit dem Auto erlitt das Opfer erhebliche Verletzungen, unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma.

Der Tatverdächtige wurde kurz darauf in seiner Wohnung festgenommen.